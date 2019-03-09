09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelenin 18. dakikasında Robinho'nun attığı golde hata yapan Volkan Demirel'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 09.03.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 21:19
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Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Volkan Demirel'e büyük tepki!
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