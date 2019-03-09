09 Mart 2019, Cumartesi
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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...
Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Robinho ile bulduğu golde Volkan Demirel'in büyük hatası sarı lacivertlilerin 1-0 geri düşmesine yol açtı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 09.03.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 19:47
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