08 Mart 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 2-0 Y. Malatyaspor | MAÇ ÖZETİ

Sivasspor şeytanın bacağını kırdı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 Giriş Tarihi: 08.03.2019

'in 25. haftasının açılış maçında Demir Grup evinde Evkur 'u 2-0 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galip geldi.

'in 25'inci haftasında Demir Grup sahasında Evkur 'u ağırladı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi Fatih ve Douglas'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen atağında Emre Kılınç pasını ceza sahası ön çizgisinde bulunan N'Dinga'ya aktardı. N'Dinga'nın yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

24'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası ön çizgisinde topu rakibi Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren'in topu sürerek ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

25'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışındaki Fatih'te kaldı. Fatih'in sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

35'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen , topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Fatih Aksoy kafayla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

45'inci dakikada hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Özer Hurmacı sağ kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Douglas'ın gelişine yaptığı vuruş Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu. 2-0

56'ncı dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasına ceza sahası içerisinde Aleksic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Tolga'da kaldı.

58'inci dakikada Demir Grup Sivasspor yarı sahasından Özer'in topuna hareketlenen Diabate top ceza sahasına kadar sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin ayağındaki topu Farnolle yatarak aldı.

75'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tolgahan güçlükle kornere çeldi.

78'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'da kazanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş topu yakınındaki Douglas'a verdi. Douglas'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bjarsmyr'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada Douglas'ın ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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