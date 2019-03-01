Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İşte eksik ve cezalı oyuncular, yayın bilgileri....
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Sonucu büyük bir merakla beklenen mücadele öncesi maça dair yayın bilgileri ve iki takımın son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'ı Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda ağırlayacak. Şimdi sporseverler Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Kayserispor BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Kayserispor - Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilen detaylara bu haberde ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe maçından beraberlikle dönen Beşiktaş, deplasmanda galibiyet arayacak. Karşılaşma 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
GÖKHAN GÖNÜL VE KAGAWA YOK
Beşiktaş'ın Kayserispor karşılaşmasının kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle ve Gökhan Gönül'ü kadroya dahil etmedi. Beşiktaş'a Kagawa ve Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Şenol Güneş, sakatlıkları devam eden iki ismi kadroya dahil etmedi.
Siyah beyazlılarda Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.
Beşiktaş'ın 21 kişilik Kayserispor maç kadrosu şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.
Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabette deplasmandaki son 4 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 21 golüne, Kayserispor 26 golle yanıt verdi.
Geçen sezon Kayseri'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.
EN FARLI SKORLA ALINAN GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
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