01 Mart 2019, Cuma
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İşte 25. ve 26. hafta programı:
Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. hafta programı açıklandı
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 25. ve 26. haftasında oynanacak mücadeleler ve saatleri TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.
İşte 25. ve 26. hafta programı:
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