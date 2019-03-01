01 Mart 2019, Cuma
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İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş zorlu Kayserispor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlı ekipte tek hedef 3 puan. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah beyazlılar, deplasmandan kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. Sezon sonu takıma veda edecek olan teknik direktör Şenol Güneş ise görevini şampiyon olarak sonlandırmak istiyor. Kayserispor virajını kazasız atlamanın planlarını yapan Şenol Güneş, 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 01.03.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 12:28
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