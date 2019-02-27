27 Şubat 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı

Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Spor Toto 'in ikinci devresinde geride kalan 6 haftada kaleler şaştı. Sezonun ikinci yarısındaki haftalarda ters vuruşla birer gol atıldı.

Spor Toto 'in ikinci devresinde geride kalan 6 haftada kaleler şaştı.

Sezonun ikinci yarısındaki haftalarda ters vuruşla birer gol atıldı.

Beşiktaşlı , Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Antalyasporlu , Büyükşehir Belediye Erzumsporlu Kristian Opseth, Kayserisporlu Deniz Türüç ve Göztepeli Kadu, bu süreçte kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İKİ KALEYİ DE BOŞ GEÇMEDİLER
'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ve 'un Gana asıllı İtalyan forveti Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Trabzonsporlu Ekuban, 18. haftada ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki dakikada iki gol kaydetti.

48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor fileleriyle buluştu. Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip filelerini havalandırarak farkı ikiye indirdi.

Maçı 4-2 kazanan lider Medipol Başakşehir, ikinci devreye galibiyetle başladı.

Ligin 19. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Büyükşehir maçındaki iki gol de siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'den geldi.

Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Konuk ekip, 69. dakikadaki bu golle İstanbul'da 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelere göndererek taraftarlarını sevindirdi.

KALELER 17 KEZ ŞAŞTI
Ligin ikinci devresinde geride kalan 6 haftada "kendi kalesine" 6 gol atılırken, bu sezon ters vuruşla şu ana kadar fileler toplamda 17 kez havalandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Bakary Kone ve Ricardo Faty (), Sadık Çiftpınar (Evkur 'da oynarken), (Fenerbahçe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink (), Uğur Demirok (), Diego (), Aurielien Chedjou (Bursaspor), (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trabzonspor), kendi kalelerine gol atma talihsizliğini yaşamıştı.

EN ŞANSSIZ TAKIMLAR
Sezonun 23 haftalık periyodunda 4 takım ters vuruşla kalesinde ikişer gol gördü.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kez sarsıldı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'un futbolcuları ise kaleleri şaşırmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şu ana kadar kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

HaftaFutbolcuTakımıMaçSkor
1Bakary KoneMKE AnkaragücüMKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
1Sadık ÇiftpınarEvkur Yeni MalatyasporGöztepe-Evkur Yeni Malatyaspor1-3
4Martin SkrtelFenerbahçeFenerbahçe-Kayserispor2-3
10Enzo RocoBeşiktaşBeşiktaş-Çaykur Rizespor4-1
10Matic FinkÇaykur RizesporBeşiktaş-Çaykur Rizespor4-1
12Ricardo FatyMKE AnkaragücüAtiker Konyaspor-MKE Ankaragücü2-0
13Uğur DemirokAtiker KonyasporGalatasaray-Atiker Konyaspor1-1
13DiegoAntalyasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor1-0
14Aurielien ChedjouBursasporBursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor2-1
14Özgür ÇekKasımpaşaFenerbahçe-Kasımpaşa2-2
16Ogenyi OnaziTrabzonsporBeşiktaş-Trabzonspor2-2
18Caleb EkubanTrabzonsporTrabzonspor-Medipol Başakşehir2-4
19Dorukhan ToközBeşiktaşBeşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor1-1
20Salih DursunAntalyasporAntalyaspor-Beşiktaş2-6
21Kristian OpsethBüyükşehir Belediye ErzurumsporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir1-1
22Deniz Türüçİstikbal Mobilya Kayserisporİstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe2-1
23KaduGöztepeGöztepe-Trabzonspor1-3

Not: Kendi kalesine atılan gollerde hakem kayıtları dikkate alınmıştır.

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