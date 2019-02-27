Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde geride kalan 6 haftada kaleler şaştı. Sezonun ikinci yarısındaki haftalarda ters vuruşla birer gol atıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde geride kalan 6 haftada kaleler şaştı.

Sezonun ikinci yarısındaki haftalarda ters vuruşla birer gol atıldı.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Antalyasporlu Salih Dursun, Büyükşehir Belediye Erzumsporlu Kristian Opseth, İstikbal Mobilya Kayserisporlu Deniz Türüç ve Göztepeli Kadu, bu süreçte kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İKİ KALEYİ DE BOŞ GEÇMEDİLER

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan forveti Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Trabzonsporlu Ekuban, 18. haftada Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki dakikada iki gol kaydetti.

48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor fileleriyle buluştu. Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip filelerini havalandırarak farkı ikiye indirdi.

Maçı 4-2 kazanan lider Medipol Başakşehir, ikinci devreye galibiyetle başladı.

Ligin 19. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki iki gol de siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'den geldi.

Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Konuk ekip, 69. dakikadaki bu golle İstanbul'da 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelere göndererek taraftarlarını sevindirdi.

KALELER 17 KEZ ŞAŞTI

Ligin ikinci devresinde geride kalan 6 haftada "kendi kalesine" 6 gol atılırken, bu sezon ters vuruşla şu ana kadar fileler toplamda 17 kez havalandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Bakary Kone ve Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor'da oynarken), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink (Çaykur Rizespor), Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Diego (Antalyaspor), Aurielien Chedjou (Bursaspor), Özgür Çek (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trabzonspor), kendi kalelerine gol atma talihsizliğini yaşamıştı.

EN ŞANSSIZ TAKIMLAR

Sezonun 23 haftalık periyodunda 4 takım ters vuruşla kalesinde ikişer gol gördü.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kez sarsıldı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'un futbolcuları ise kaleleri şaşırmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şu ana kadar kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

Hafta Futbolcu Takımı Maç Skor 1 Bakary Kone MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3 1 Sadık Çiftpınar Evkur Yeni Malatyaspor Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor 1-3 4 Martin Skrtel Fenerbahçe Fenerbahçe-Kayserispor 2-3 10 Enzo Roco Beşiktaş Beşiktaş-Çaykur Rizespor 4-1 10 Matic Fink Çaykur Rizespor Beşiktaş-Çaykur Rizespor 4-1 12 Ricardo Faty MKE Ankaragücü Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü 2-0 13 Uğur Demirok Atiker Konyaspor Galatasaray-Atiker Konyaspor 1-1 13 Diego Antalyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor 1-0 14 Aurielien Chedjou Bursaspor Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 14 Özgür Çek Kasımpaşa Fenerbahçe-Kasımpaşa 2-2 16 Ogenyi Onazi Trabzonspor Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 18 Caleb Ekuban Trabzonspor Trabzonspor-Medipol Başakşehir 2-4 19 Dorukhan Toköz Beşiktaş Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 20 Salih Dursun Antalyaspor Antalyaspor-Beşiktaş 2-6 21 Kristian Opseth Büyükşehir Belediye Erzurumspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir 1-1 22 Deniz Türüç İstikbal Mobilya Kayserispor İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe 2-1 23 Kadu Göztepe Göztepe-Trabzonspor 1-3

Not: Kendi kalesine atılan gollerde hakem kayıtları dikkate alınmıştır.