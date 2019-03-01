01 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Shinji Kagawa, Kayserispor maçında yok!

Beşiktaş'a iki isimden kötü haber
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2019

, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 16.00’da Bş. Bld. Kadir Has Stadı’nda İ.M. ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kagawa ve , maç kadrosuna alınmadı.

, Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında ile karşılaşacak.

Siyah beyazlı ekipte sol kasık adduktor, ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı sebebiyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.

İşte Şenol Güneş'in İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna dahil ettiği 21 isim:

Kaleciler: Loris Karius Utku Yuvakuran Ersin Destanoğlu

Defans: Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel

Orta Saha: Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens,

Forvet: Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

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