Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Shinji Kagawa, Kayserispor maçında yok!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 16.00’da Bş. Bld. Kadir Has Stadı’nda İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kagawa ve Gökhan Gönül, maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak.
Siyah beyazlı ekipte Shinji Kagawa sol kasık adduktor, Gökhan Gönül ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı sebebiyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.
İşte Şenol Güneş'in İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna dahil ettiği 21 isim:
Kaleciler: Loris Karius Utku Yuvakuran Ersin Destanoğlu
Defans: Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel
Orta Saha: Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens,
Forvet: Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
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