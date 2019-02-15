15 Şubat 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Y. Malatyaspor 1-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş seriyi Ljajic'le sürdürdü
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

'in 22. haftasının açılış maçında , 'u 2-1 mağlup etti.

'in 22. hafta açılış maçında , 'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Atiba Hutchinson ve Adem Ljajic atarken Yeni Malatyaspor'un tek golü Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi.

Beşiktaş bu zafer ile peş peşe 3. galibiyetini alırken puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray'ı yakaladı. Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kalarak 4. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 21. haftada 2-0 kazandığı Bursaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Yeni Malatya Stadı'nda Malatya temsilciyle karşılaşan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, sahaya Karius, , Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, ilk 11'ini sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Bursaspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Brezilyalı Adriano'yu yedek bekletti. Güneş, bu oyuncunun yerine Caner Erkin'i görevlendirdi.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Adriano, Medel, Quaresma, Mustafa Pektemek, Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kagawa ve Larin yer aldı.

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EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçında zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 21. haftasında berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Farnolle cezası, Bifouma ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine kalede Ertaç Özbir'i forvette ise Ömer Şişmanoğlu'nu görevlendirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş müsabakasına Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıktı.

Malatya ekibinin yedeklerinde Abdulsamed Damlu, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Seth, Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Erkan Kaş ve Robin Yalçın yer aldı. Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna 19 futbolcu yazdırdı.

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MALATYA TEMSİLCİSİNDE KAMARA KADRODA YOK

Evkur Yeni Malatyaspor'un İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Aboubakar Kamara, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-siyahlı ekibin antrenmanında alt adalesinde zorlanma meydana gelen Fransız golcü, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi.

MALATYALI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, müsabaka öncesi 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

Yeni Malatya Stadı'nın güney tribününde yapılan koreografide sarı-siyalı ekibin Avrupa kupalarına katılma hedefi vurgulandı.

Koreografide sarı-kırmızılı kartonların arasından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in şahlanmış at üzerinde resmi buldu. Bir başka görselde ise teknik direktörü Erol Bulut'un gösterdiği hedefte futbolcuların kenetlenmesi resmedildi. Koreografinin arkasında tribünde "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda!" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan tarafından üzerinde "Hep birlikte daha büyük hedeflere haydi Malatyam" yazılı 20 bin atkı dağıtıldı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü tüketti. Statta güvenlik nedeniyle kuzey tribününde boş bırakılan kısım hariç tüm koltuklar doldu.

Beşiktaş taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

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