15 Şubat 2019, Cuma
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Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 2. hafta maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Y. Malatyaspor'a kırmızı kart şoku
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyasoır'un sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta Adem Büyük kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 2. hafta maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Maçın 40. dakikasında Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük, Beşiktaşlı Jeremain Lens'e arkadan yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.
VAR odasıyla görüşen Çakır daha sonra pozisyonu izlemek için saha kenarına gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra Adem Büyük'e direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.
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