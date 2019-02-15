15 Şubat 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Y. Malatyaspor'a kırmızı kart şoku

Y. Malatyaspor'a kırmızı kart şoku
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Spor Toto 'in 22. haftasında Malatyasoır'un sahasında 'ı konuk ettiği maçta kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Malatyaspor ile arasında oynanan 2. hafta maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Maçın 40. dakikasında 'dan , Beşiktaşlı 'e arkadan yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi 'dan sarı kart gördü.

VAR odasıyla görüşen Çakır daha sonra pozisyonu izlemek için saha kenarına gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra Adem Büyük'e direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.

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