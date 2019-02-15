15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaşlı yıldız oyuncu karşılaşmanın 71. dakikasında yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 22:35
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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