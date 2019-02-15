15 Şubat 2019, Cuma
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaşlı yıldız oyuncu karşılaşmanın 71. dakikasında yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.
Giriş Tarihi: 15.02.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 22:35
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