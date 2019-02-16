16 Şubat 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU l Akhisarspor 0 - 0 Ankaragücü l ÖZET

Akhisar'da kazanan çıkmadı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında son sıradaki sahasında ağırladı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 18'e, Ankaragücü ise 24'e yükseltti. Mücadelenin 51. dakikasında Ankaragücü'nde forma giyen Brice Dja Djedje, ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında 'nü ağırlıadı.

Oldukça çekişmeli geçen maç 0-0 beraberlikle tamamlandı. Ankaragücü'nde Dja Djedje kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Akhisarspor'un İlhan Parlak ile bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından 'elle müdahale' nedeniyle iptal edildi. Maçın son dakikasında ise Akhisarspor lehine yaşanan 'penaltı' pozisyonu, VAR kontrolünün ardından 'devam' kararı ile neticelendi.

İLK YARIDAN NOTLAR

14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue'nin şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boyd'un kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Regattin'in yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Serginho'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

42. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

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