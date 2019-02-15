15 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic, Fenerbahçe maçında yok

Adem Ljajic, Fenerbahçe maçında yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

'ın Evkur ile deplasmanda oynadığı 22'nci hafta müsabakasında siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden , gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle gördü ve mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.

70'inci dakikada 'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Mücadele öncesinde sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.
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