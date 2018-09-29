Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah beyazlı ekip 34. dakikada Vagner Love ve 71. dakikada Quaresma'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 14'e yükseltirken, Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

20. dakikada Vagner Love kazandığı topu sağ kanatta hareketlenen Quaresma'ya aktardı. Ceza sahası sağ çaprazından Quaresma'nın çektiği şutta, Kayserispor kalecisi Lung üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelledi.

29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Varela meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın karşıladığı top Kana Bıyık'ın önünde kalırken, bu futbolcunun sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Quaresma'nın sol kanattan altıpas üzerine yaptığı ortaya Babel ve Vagner Love dokunamadı ve top auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Vagner Love, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun yerden şutunu Lung çıkarmasına rağmen dönen topa düşerken bir kez daha dokunan Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe aşırdı. Vagner Love topa müsait pozisyonda dokunamadı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün ��utunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MEDEL SOL BEK

Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesine geçen haftadan 3 değişiklik yaparak çıktı. Hafta boyunca merak edilen sol bekte kimin oynayacağı sorusunun cevabı Gary Medel oldu. Cezalı olan Caner Erkin ve sakat olan Adriano'nun yerine sol beke Şilili futbolcuyu koyan Şenol Güneş, stoper ikilisinde ise Pepe ve Vida'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Medel'den oluşturdu.



Orta sahada Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı görevlendiren Güneş'in hücumdaki sürprizi ise Vagner Love oldu. Bu sezon hiç şans vermediği Brezilyalı oyuncuyu Kayserispor karşısında ilk kez tercih eden Şenol Güneş, Ryan Babel'i de sol açıktaki yerine geri çekti. Siyah beyazlıların hücumdaki diğer oyuncuları ise Quaresma ve Ljajic oldu.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano'yu kullanamadı.



BEŞİKTAŞ'IN YABANCI ZİYARETÇİLERİ



Beşiktaş'ın Kayserispor maçını seyretmek üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de tribünlerdeki yerlerini aldı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile konsoloslar Liu Zengxian ve Cui Wei beraberindeki heyet ile karşılaşmayı seyretmek için Vodafone Park'a geldi. Bunun yanı sıra Medel forması giyen Şilili taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldılar.