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    Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında acı haber

    Galatasaray-BB Erzurumspor maçında acı haber
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'ın 'in 7. haftasında ile Stadı'nda yaptığı maçta, bir taraftar hayatını kaybetti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin ile oynadığı maç sırasında adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirildi.

    Açıklamada, " Spor Kompleksi Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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