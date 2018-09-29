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Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yemedi
Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018
Beşiktaş, Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar aldığı bu skorlar Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk kez bir maçı gol yemeden kapatmış oldu. Beşiktaş daha önce Akhisarspor, Erzurumspor, Malatyaspor, Bursaspor ve Fenerbahçe'den 1'er gol yemiş, Antalyaspor karşısında ise kalesinde 3 gol görmüştü.
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