    29 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yemedi

    Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yemedi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    , ’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir maçını gol yemeden tamamladı.

    'in 7. haftasında evinde 'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar aldığı bu skorlar Sezonu'nda ilk kez bir maçı gol yemeden kapatmış oldu. Beşiktaş daha önce Akhisarspor, Erzurumspor, Malatyaspor, ve 'den 1'er gol yemiş, karşısında ise kalesinde 3 gol görmüştü.

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