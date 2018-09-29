Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Akhisarspor: 1 | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig’in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçının dakika dakika özeti

7. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca, çizgi üstünden penaltı noktasına çok sert ortaladı. Cisse, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



29. dakikada Villafanez, şık bir hareketle rakibinden sıyrılarak ortasını yaptı. Ceza sahasında Cisse'nin gelişine şutunda top auta gitti.

34. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. Ardından hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

55. dakikada Efecen Karaaca ceza sahası içinde Eray tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Villafanez'in şutunu kaleci Fatih kurtardı.

69. dakikada Lopes'in ayağına rakip yarı sahanın ortalarında sert bir müdahalede bulunan Isaac Sackey, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

82. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında ceza sahasına sokulan Efecan'ın ortasında topla buluşan Fernandes, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+2. dakikada Akhisarspor'un ceza sahasının sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bilal'in ortasında ceza sahası Seleznov kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1