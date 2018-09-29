Babelden zemin tepkisi

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Babel'den zemin tepkisi
Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel, Kayserispor mücadelesi sonrasında kramponlarının fotoğrafını paylaştı ve saha zemini için tepki gösterdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Maç sonrasında Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel saha zemini için tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hollandalı oyuncu "Geçen iki sezondaki zemini özledim." ifadelerini kullandı. İşte Babel'in o paylaşımı:
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