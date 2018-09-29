    30 Eylül 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Babel'den zemin tepkisi

    Babelden zemin tepkisi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    lı oyuncu , mücadelesi sonrasında kramponlarının fotoğrafını paylaştı ve saha zemini için tepki gösterdi.

    'in 7. haftasında , Vodafone Park'ta 'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Maç sonrasında Beşiktaşlı oyuncu saha zemini için tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hollandalı oyuncu "Geçen iki sezondaki zemini özledim." ifadelerini kullandı. İşte Babel'in o paylaşımı:

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Toroğlundan Lens yorumu! Çok net... Toroğlu'ndan Lens yorumu! "Çok net..."
    Şenol Güneşten abisine sert yanıt! Şenol Güneş'ten abisine sert yanıt!
    Vagner Love: Yapabildiğim en iyi iş futbol Vagner Love: "Yapabildiğim en iyi iş futbol"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör