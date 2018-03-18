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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Başakşehir'den altın değerinde 3 puan!

    Başakşehirden altın değerinde 3 puan!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'in 26. haftasında ile karşılaştı.

    'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 28. dakikada Eljero Elia'nın attığı golle 1-0 kazandı. Aynı zamanda turuncu-lacivertli takımda 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Junior Caicara, takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş ise 50 puanda kaldı.

    Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinden kareler MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MÜCADELESİNDEN KARELER

    KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

    4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Da Costa topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    6. dakikada Adriano'nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

    Medipol Başakşehirden muhteşem koreografi MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

    20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

    28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Adebayor'un sağ taraftan kaptığı topla başlayan atakta Visca, meşin yuvarlağı ceza sahası önüne çevirdi. Elia gelişine yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

    Beşiktaş'a kötü haber

    39. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Başakşehir'de ilk yarı bitti koridor karıştı

    57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Tolgay'ın içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Negredo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    62. dakikada Caiçara'nın Adriano'ya arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Caiçara, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

    Cenk Tosun'dan Beşiktaş yorumu

    73. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Atiba'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    86. dakikada sol kanattan Adriano'nun içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Seken top ile ceza yayı üzerinde buluşan Talisca'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

    Şenol Güneş'ten sert tepki

    90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Babel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    90+5. dakikada sağ çaprazdan Babel'in ortasında kale önünde Talisca'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    Mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı.

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