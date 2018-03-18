Beşiktaşa kötü haber

Beşiktaş'a kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA VE CLİCHY'DEN KÖTÜ HABER
Mücadelenin 62. dakikasında Başakşehirli oyuncu Caiçara ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı zamanda Clichy'de 61. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.