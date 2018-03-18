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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a kötü haber

    Beşiktaşa kötü haber
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaştı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

    BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA VE CLİCHY'DEN KÖTÜ HABER

    Mücadelenin 62. dakikasında Başakşehirli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı zamanda Clichy'de 61. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.

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