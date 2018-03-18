Fatih Terim Stadında müzik isyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının öncesinde Fatih Terim Stadı’nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ederken karşılaşma öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzikler stattaki herkesi isyan ettirdi.

Yüksek desibelli müzik nedeniyle stadyuma gelen taraftarlar yanındakileri bile duymakta zorlanırken özellikle basın mensupları, kurumlarıyla yapacağı maç önü bağlantılarını gerçekleştiremedi. Birçok kişinin uyarısına karşın stadyum yetkilileri, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratlarını önlemek için sesin kısılamayacağını belirtirken, Beşiktaş'lı taraftarlar şu ana kadar küfürlü tezahüratta bulunmadı.