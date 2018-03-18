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    18 Mart 2018, Pazar

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    Fatih Terim Stadı'nda müzik isyanı!

    Fatih Terim Stadında müzik isyanı!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'in 26. haftasında oynanan Başakşehir- karşılaşmasının öncesinde ’nda çalınan yüksek desibelli müzik yayını stattaki herkesi isyan ettirdi.

    'in 26. Haftasında , 'ı konuk ederken karşılaşma öncesinde 'nda çalınan müzikler stattaki herkesi isyan ettirdi.

    Yüksek desibelli müzik nedeniyle stadyuma gelen taraftarlar yanındakileri bile duymakta zorlanırken özellikle basın mensupları, kurumlarıyla yapacağı maç önü bağlantılarını gerçekleştiremedi. Birçok kişinin uyarısına karşın stadyum yetkilileri, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratlarını önlemek için sesin kısılamayacağını belirtirken, Beşiktaş'lı taraftarlar şu ana kadar küfürlü tezahüratta bulunmadı.

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