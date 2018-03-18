Spor Toto Süper Ligde görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın maçında derbide Fenerbahçe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e yükseltti ve ligin zirvesinde kalmaya devam etti. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş'ı Eljero Elia'nın tek golüyle 1-0 yenerek ikinci sırayı rakibinden devraldı. Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş 50 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Kasımpaşa-Antalyaspor: 2-3

Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 0-4

Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Atiker Konyaspor-Kayserispor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 16 5 5 46 26 20 53 3. BEŞİKTAŞ 26 14 8 4 47 23 24 50 4. FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48 5. TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42 6. KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41 7. GÖZTEPE 26 11 7 8 39 39 0 40 8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38 9. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34 10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 9 7 10 29 35 -6 34 11. BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33 12. KASIMPAŞA 26 8 7 11 41 46 -5 31 13. AYTEMİZ ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28 14. ANTALYASPOR 26 7 7 12 31 47 -16 28 15. OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27 16. GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27 17. ATİKER KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

27. HAFTA PROGRAMI

Milli takım arası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta maç yapılmayacak.

Ligde 27. haftanın programı şöyle:

Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Bursaspor

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Trabzonspor

Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

Kayserispor-Fenerbahçe

Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor

Göztepe-Kasımpaşa