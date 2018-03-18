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    19 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Ligde görünüm
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'de 26. hafta maçlarının ardından liderliğini sürdürdü.

    Ligde haftanın maçında derbide deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e yükseltti ve ligin zirvesinde kalmaya devam etti. Fenerbahçe ise lider 'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

    Haftanın kapanış maçında , konuk ettiği 'ı Eljero Elia'nın tek golüyle 1-0 yenerek ikinci sırayı rakibinden devraldı. Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş 50 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

    Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Kasımpaşa-Antalyaspor: 2-3

    Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 0-4

    Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1

    Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

    Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

    Atiker Konyaspor-Kayserispor: 2-0

    Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1

    Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1

    Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

    Süper Lig
    TakımlarOGBMAYAVP
    1.GALATASARAY26173661283354
    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR26165546262053
    3.BEŞİKTAŞ26148447232450
    4.FENERBAHÇE26139449301948
    5.TRABZONSPOR2611964537842
    6.KAYSERİSPOR2611873632441
    7.GÖZTEPE2611783939040
    8.DEMİR GRUP SİVASSPOR26115103638-238
    9.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR2697103640-434
    10.EVKUR YENİ MALATYASPOR2697102935-634
    11.BURSASPOR2696113435-133
    12.KASIMPAŞA2687114146-531
    13.AYTEMİZ ALANYASPOR2684144147-628
    14.ANTALYASPOR2677123147-1628
    15.OSMANLISPOR2676133845-727
    16.GENÇLERBİRLİĞİ2669113139-827
    17.ATİKER KONYASPOR2666142636-1024
    18.KARDEMİR KARABÜKSPOR2633201861-43

    12

    27. HAFTA PROGRAMI

    Milli takım arası nedeniyle 'de gelecek hafta maç yapılmayacak.

    Ligde 27. haftanın programı şöyle:

    Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

    Antalyaspor-Bursaspor

    Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir

    Galatasaray-Trabzonspor

    Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

    Kayserispor-Fenerbahçe

    Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor

    Göztepe-Kasımpaşa

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