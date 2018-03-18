Spor Toto Süper Ligde görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın maçında derbide Fenerbahçe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e yükseltti ve ligin zirvesinde kalmaya devam etti. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.
Haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş'ı Eljero Elia'nın tek golüyle 1-0 yenerek ikinci sırayı rakibinden devraldı. Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş 50 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Kasımpaşa-Antalyaspor: 2-3
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 0-4
Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0
Atiker Konyaspor-Kayserispor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|26
|17
|3
|6
|61
|28
|33
|54
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|26
|16
|5
|5
|46
|26
|20
|53
|3.
|BEŞİKTAŞ
|26
|14
|8
|4
|47
|23
|24
|50
|4.
|FENERBAHÇE
|26
|13
|9
|4
|49
|30
|19
|48
|5.
|TRABZONSPOR
|26
|11
|9
|6
|45
|37
|8
|42
|6.
|KAYSERİSPOR
|26
|11
|8
|7
|36
|32
|4
|41
|7.
|GÖZTEPE
|26
|11
|7
|8
|39
|39
|0
|40
|8.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|11
|5
|10
|36
|38
|-2
|38
|9.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|26
|9
|7
|10
|36
|40
|-4
|34
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|26
|9
|7
|10
|29
|35
|-6
|34
|11.
|BURSASPOR
|26
|9
|6
|11
|34
|35
|-1
|33
|12.
|KASIMPAŞA
|26
|8
|7
|11
|41
|46
|-5
|31
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|8
|4
|14
|41
|47
|-6
|28
|14.
|ANTALYASPOR
|26
|7
|7
|12
|31
|47
|-16
|28
|15.
|OSMANLISPOR
|26
|7
|6
|13
|38
|45
|-7
|27
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|6
|9
|11
|31
|39
|-8
|27
|17.
|ATİKER KONYASPOR
|26
|6
|6
|14
|26
|36
|-10
|24
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|26
|3
|3
|20
|18
|61
|-43
12
27. HAFTA PROGRAMI
Milli takım arası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta maç yapılmayacak.
Ligde 27. haftanın programı şöyle:
Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Bursaspor
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Trabzonspor
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor
Göztepe-Kasımpaşa
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