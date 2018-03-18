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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten sert tepki

    Şenol Güneşten sert tepki
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    - mücadelesinde dakikalar 7'yi gösterirken çok sinirlendi.

    'in karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında dakikalar 7'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü futbolcularına sert çıktı. Tolgay Arslan'ı yanına çağıran Şenol Güneş, Lens'in sağ kanattan sola geçmesini isterken, Babel'i de sağ kanada aldı. Özellikle takımının geriye yaslanmasına çok sinirlenen Güneş, Tolgay-Atiba ikilisinin daha önde kalmasını ve rakibin kolay şekilde kaleye gelmemesini istedi.

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