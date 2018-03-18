Şenol Güneşten sert tepki

18 Mart 2018, Pazar
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Şenol Güneş'ten sert tepki
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde dakikalar 7'yi gösterirken Şenol Güneş çok sinirlendi.
Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında dakikalar 7'yi gösterdiğinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş futbolcularına sert çıktı. Tolgay Arslan'ı yanına çağıran Şenol Güneş, Lens'in sağ kanattan sola geçmesini isterken, Babel'i de sağ kanada aldı. Özellikle takımının geriye yaslanmasına çok sinirlenen Güneş, Tolgay-Atiba ikilisinin daha önde kalmasını ve rakibin kolay şekilde kaleye gelmemesini istedi.
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