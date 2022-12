Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Sivasspor'da takımın tecrübeli ismi Robin Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Antalya kampının zorlu geçtiğini ancak takım olarak buna ihtiyaçları olduğunu dile getiren Robin Yalçın, "Hazırlıklar biraz zorlu geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz ama ihtiyacımız var. Ligde istediğimiz noktada değiliz ve onun farkındayız. Biz çok maç oynadık. Bu sezon şu ana kadar 23 maça çıktık. Bunun yanında sakatlıklar yaşadık. Devamlı pazartesi, perşembe, pazartesi günleri maçlar oynadık. Biraz zorlandık. Ondan dolayı bu kamp dönemi takımımız için iyi oldu. İyi çalışıyoruz. Kampın ardından Sivas'a döneceğiz. Sonrasında kupa maçımız var. Ligde de 4 maçımız kaldı. İlk devreyi iyi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz noktaya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ALT SIRALARDA OLMAK BİZE YAKIŞMIYOR"

Ligde bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını dile getiren Robin Yalçın, "Şu anda alt sıralardayız ve bu bize yakışmıyor. İyi bir takıma sahibiz. Bir Anadolu takımı olarak 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Bu iyi bir başarı. Konferans Ligi'nde grubu ilk sırada tamamladık. Olduğumuz konum bize yakışmıyor. Sakatlıklar var, bazı maçları kötü oynadık, basit hatalar yaptık ama haftada 3 maç oynamak bizi zorladı. Mart ayına kadar Avrupa'da maçımız yok. Şimdi hedefimiz alt sıralardan, üst sıralara çıkmak" şeklinde konuştu

"TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE KARŞISINDA HAK ETMEDİĞİMİZ MAĞLUBİYETLER ALDIK"

Şanssız puan kayıpları yaşadıklarını da ifade eden Robin Yalçın, şöyle konuştu:

"Sakatlıklardan dolayı ideal 11'imizle sahaya çıkamadık. Forvet oyuncumuz Leke James uzun süredir yok. Ben son 5, 6 hafta iğneyle, ağrı kesicilerle oynadım. Biraz sıkıntı çektik. Takımımız genel olarak iyi. Zaten kaliteli bir takım olmasa, üst üste 3 sene Avrupa'ya gidemezsiniz. Biraz şansızlık da var. Ümraniyespor ile oynadığımız son maçta 2-1 öndeyken, 2 - 3 net pozisyonu kaçırdık, top Ziya'nın eline çarptı ve penaltı oldu. Maç 2-2 bitti. Böyle çok puan kaybettik. Alanyaspor maçında 90+3'üncü dakikada gol yedik. Trabzonspor ve Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. En az 6, 7 puan fazlamız olması gerekirdi."

"KONFERANS LİGİ'NDE HER ŞEY OLABİLİR"

Konferans Ligi'ndeki hedeflerinden de bahseden tecrübeli oyuncu, "Konferans Ligi'nde 4 ay sonra maçlarımızı oynayacağız. İlk hedefimiz ligi iyi bir yerde bitirmek. Sonrasında rahat rahat Konferans Ligi'ni düşünebiliriz. Ancak her şey olabilir. Dünya Kupası'ndaki sürprizleri görüyorsunuz. Hiç kimsenin beklemediği şekilde Almanya erken elendi. Konferans Ligi'nde her şey olabilir. 2 tane maç oynuyorsun. Deplasmanda iyi bir sonuç alırsak, Sivas'ta her şey olabilir" dedi.

"SİVASSPOR'A DÖNMEK BENİM İÇİN ZOR OLMADI"

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Paderborn'da tamamlayan ve sezon başında yeniden Sivasspor'da forma giymeye başlayan Robin Yalçın, kırmızı-beyazlı ekibe dönmesinin kendisi için zor olmadığını ifade etti. Robin Yalçın, "Daha önce zaten Sivasspor'da oynadım. Herkesi tanıyordum. 5, 6 tane yeni oyuncu vardı. Diğer arkadaşlarımı zaten tanıyordum. Almanya'ya transfer oldum ancak sürekli olarak takım arkadaşlarımla görüşüyordum. Ondan dolayı dönmek benim için zor olmadı. Yeni transfer oldum evet ama benim için yeni bir takıma gelmedim. Eski takımıma geldim. Onun için hiçbir zorluk çekmedim" diye konuştu.



"RIZA HOCA BİZİM İÇİN BABA GİBİ"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ı baba olarak gördüklerinin altını çizen Robin Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kere Rıza hoca müthiş bir karakter. Biz onu baba olarak görüyoruz. Bir şey varsa hocanın yanına her zaman gidebiliyoruz, 'hocam şöyle bir şey var' diye. Bize çok yardım ediyor. Antrenör olarak büyük başarı yakaladı. 3 senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz Anadolu kulübü olarak. Onun için büyük saygı duymak gerekiyor. Büyük bir hoca. Daha önce büyük bir oyuncuymuş. Benim Rıza hocaya karşı büyük saygım var."

"BU DURUMDAN BERABER ÇIKABİLİRİZ, BEN BUNUN İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Taraftarların tepkilerini anladıklarını ve bu durumdan beraber çıkacaklarını söyleyen Robin Yalçın, "Taraftarları anlıyorum, tepki verebilirler. Bazen iyi, bazen kötü oynayabiliyoruz. Ancak şunu bilmeleri gerekiyor. Biz de iyi oynamak için maça çıkıyoruz. 'Bugün kötü oynayalım' demiyoruz zaten. Biz sahaya çıkıyoruz. Bazen iyi, bazen kötü oynuyoruz. Ligde iyi bir konumda değiliz. Onun için tepkileri anlıyorum. Ancak sonuna kadar bizi desteklesinler. Tepki verebilirler. Ancak Caner ile kötü bir şey oldu. Caner tepki vermiş, o kötü bir şey. Ancak biz iyi oynamadığımız zaman 1, 2 kişiyi suçlamıyoruz. Biz takım olarak kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bize sadece destek olsunlar. Biz zaten iyi bir takımız. Biz bu durumdan beraber çıkabiliriz. Emin olsunlar ben bunun için söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA FAVORİ YOK, HER TÜRLÜ SONUÇ ÇIKABİLİR"

Dünya Kupası'nda şu an bir ülkeyi favori olarak görmediğini ve her türlü sonucun alınabileceğini ifade eden Robin Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taktik anlamda herkes çok gelişti. Sadece Kosta Rika kötü bir fark yedi. Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup etti. Her şey olabilir. İlk 2 maçta Arjantin'den bir şey olmayacak dedim ama son maçlarda çok iyi oynadılar. Dünya Kupası havasını yakaladılar. Fransa çok iyi oynuyor, Brezilya'nın çok iyi bir kadrosu var. Ancak şu an birisini favori olarak görmüyorum."