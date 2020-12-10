Sivasspor'dan Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ırkçılığa tepki!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Maccabi Tel Aviv deplasmanına konuk olan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, mücadele öncesi diz çökerek ırkçılığa tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.
Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.
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