Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki son maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup olarak grubu 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki son maçında Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaştı. Yiğido, rakibine 66. dakikada Enric Saborit'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.
Maccabi Tel Aviv bu sonuçla puanını 11'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı ve tur atladı. 6 puanda kalan Sivasspor ise 3. sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.
SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.
Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.
Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.
ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA
Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.
Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.
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