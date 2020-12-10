11 Aralık 2020, Cuma

SİVASSPOR

Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivas Avrupa'ya veda etti
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki son maçında ekibi 'e 1-0 mağlup olarak grubu 3. sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup , gruptaki son maçında ile kozlarını paylaştı. Yiğido, rakibine 66. dakikada Enric Saborit'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv bu sonuçla puanını 11'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı ve tur atladı. 6 puanda kalan Sivasspor ise 3. sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.

SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.

ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA

Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.

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