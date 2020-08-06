Jorge Felix: Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, Sivas ekibinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
DG Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, "Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim" dedi.
Süper Lig takımlarından Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'a gelmeyi çok istediğini söyleyen Felix, "Takımımla hemen idmanlara başlamak istiyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu. Transfer sürecinden de bahseden Felix, "Transferim zorlu ve uzun bir süreç oldu. Çok fazla transfer teklifi aldım. Menajerime Türkiye'de oynamak istediğimi söyledim. Daha sonra Sivasspor'a gelmeye karar kıldım" dedi. Çok gol atacağı yönünde iddiada bulunan Felix asıl mevkisinin 10 numara olduğunu ve en iyi özelliğinin topla birlikte koşmak olduğunu ifade etti. Felix, taraftarlara da seslenerek şunları söyledi:
"Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım."
"Yüksek seviyeli bir lig"
Kırmızı-beyazlı takıma transfer olmadan önce Süper Lig'i takip ettiğini kaydeden Felix, "Türk takımlarının maçlarını takip ediyordum. Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sürekli görüyoruz. Yüksek seviyeli bir lig. Ben de bu seviyeyi biraz daha yükseltmek için çalışacağım" diye konuştu.
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