04 Ağustos 2020, Salı

SİVASSPOR

Henrique Sivasspor’a

Henrique Sivasspor’a
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen Jorge Felix'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. Savunma için de Vitoria Guimaraes forması giyen Pedro Henrique ile temastalar.

transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen Jorge Felix'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. Savunma için de Vitoria Guimaraes forması giyen Pedro Henrique ile temastalar. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservis bedeli yüksek olduğu için Yiğidolar kiralama yoluna gidecek. 1.90 boyundaki solak stoper teknik direktör 'ın ısrarla istediği oyuncuların başında geliyor.

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