UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal'e Chukwueze'nin tek golüyle mağlup ederek haftayı puansız kapattı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele den temsilcimiz Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadı'nda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti. Yiğido, rakibine 75. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı tek golle mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Sivasspor bu sonuçla 6 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Puanını 11'e yükselten Villarreal ise zirvedeki yerini korudu.

I Grubu'ndaki diğer maçta ise Karabağ ile Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı.

Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

KULÜBEDE 4 OYUNCU

Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi.

VILLARREAL'DE DEĞİŞİKLİK

İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.

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