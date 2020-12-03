03 Aralık 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor 0-1 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yiğido Villarreal'e direnemedi!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , sahasında Villarreal'e Chukwueze'nin tek golüyle mağlup ederek haftayı puansız kapattı.

I Grubu'nda mücadele den temsilcimiz , Sivas 4 Eylül Stadı'nda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti. Yiğido, rakibine 75. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı tek golle mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Sivasspor bu sonuçla 6 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Puanını 11'e yükselten Villarreal ise zirvedeki yerini korudu.

I Grubu'ndaki diğer maçta ise Karabağ ile Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve 'nin yerine, , , , ve 'ye şans tanıdı.

Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, , Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

KULÜBEDE 4 OYUNCU

Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi.

VILLARREAL'DE DEĞİŞİKLİK

İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.

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