Sivasspor Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a veda etti!
Cemil Usta Sezonu'nda beklenmedik bir çıkış yakalayan Demir Grup Sivasspor'da, sözleşmeleri sona eren Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yolların ayrıldığı duyuruldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, iki oyuncu için veda mesajı yayınladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, Mert Hakan Yandaş'ın ardından sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'la da vedalaşıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, iki fufutbolcu için teşekkür mesajı paylaştı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamalar şöyle:
-3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre.
-3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.
Bilindiği gibi Emre Kılınç'ın adı transferde Galatasaray'la anılıyordu. Öte yandan dün, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen bir başka isim Mert Hakan Yandaş da kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.
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