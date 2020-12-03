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AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , sahasında Villarreal'e 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapıldı.

I Grubu'nda çıktığı 4 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi , 'nın Villarreal takımına 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarında günün sonuçları:

20.55 AEK () 2-4 Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) 1-0 Leicester City ()
20.55 Lille (Fransa) 2-1 (Çekya)
20.55 Milan () 4-2 Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ () 1-1 Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)
20.55 LASK () 3-3 Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp () 3-1 Ludogorets ()
20.55 CSKA Moskova (Rusya) 0-1 Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord () 0-2 (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) 1-2 Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız () 0-0 Hoffenheim ()
23.00 Cluj (Romanya) 0-0 CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) 3-1 Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) 3-1 Dundalk (İrlanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) 4-1 Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Nice (Fransa) 2-3 Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) 3-0 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Rangers (İskoçya) 3-2 Standard Liege (Belçika)
23.00 Benfica (Portekiz) 4-0 Lech Poznan (Polonya)
23.00 Granada (İspanya) 0-1 PSV (Hollanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) 2-1 PAOK (Yunanistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) 1-1 Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya) 2-2 Rijeka (Hırvatistan)

Yiğido Villarreal'e direnemedi! haberin devamı

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