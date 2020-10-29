29 Ekim 2020, Perşembe

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Sivasspor siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Yiğido siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Tel-Aviv'i konuk edecek , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bu günde çifte bayram yaşatmak istiyor.

Sivas, gruptaki ilk maçında 'dan 'e deplasmanda şanssız bir şekilde 5-3 kaybetmişti. Temsilcimizde sakat olan Aaron, Goiano ve Ziya Erdal forma giyemeyecek.

İlk maçında ağırladığı Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 1-0 mağlup eden İsrail ekibi, 3 haftası geride kalan İsrail Ligi'nde 2 beraberlik, 1 yenilgiyle henüz galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon vasatı aşamayan ve 6 gol atan, bu sezon ise ligde 2 gol bulan santrfor Shechter ve geçen sezon 13 gol, 12 asistle oynayan 10 numara Cohen, takımın en önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İÇİN SAHADAYIZ

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçının önemine değindi. Çalımbay, "Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynamak. Ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz" dedi.

SİVASSPOR - MACCABI TEL-AVIV MUHTEMEL 11'LER


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