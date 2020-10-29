Sivasspor siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek Sivasspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bu günde çifte bayram yaşatmak istiyor.
Sivas, gruptaki ilk maçında İspanya'dan Villarreal'e deplasmanda şanssız bir şekilde 5-3 kaybetmişti. Temsilcimizde sakat olan Aaron, Goiano ve Ziya Erdal forma giyemeyecek.
İlk maçında ağırladığı Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 1-0 mağlup eden İsrail ekibi, 3 haftası geride kalan İsrail Ligi'nde 2 beraberlik, 1 yenilgiyle henüz galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon vasatı aşamayan ve 6 gol atan, bu sezon ise ligde 2 gol bulan santrfor Shechter ve geçen sezon 13 gol, 12 asistle oynayan 10 numara Cohen, takımın en önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.
TÜRKİYE İÇİN SAHADAYIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maccabi maçının önemine değindi. Çalımbay, "Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynamak. Ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz" dedi.
SİVASSPOR - MACCABI TEL-AVIV MUHTEMEL 11'LER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama