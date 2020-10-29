Sivassporlu Kayode'den Maccabi Tel Aviv maçı sonrası açıklama: "Ders çıkarmalıyız"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un sahasında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçta ellerinden geleni yapmalarına rağmen mağlup olduklarını dile getiren Kayode "Çok zor bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık" dedi.

"Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor diyen Nijeryalı futbolcu "Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamak adına çalışmamız lazım. İsrail Ligi'nde de daha önce Maccabi'ye gol attım. Bu maçta da konsantrasyonum yüksekti. Önümüzdeki maçlarda daha çok odaklanmak, daha çok gol atmak istiyorum. Hatalardan ders çıkarmazsak, başarılı olamayız." şeklinde konuştu.

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