29 Ekim 2020, Perşembe

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Sivassporlu Kayode'den Maccabi Tel Aviv maçı sonrası açıklama: "Ders çıkarmalıyız"

Kayode: Ders çıkarmamız lazım
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un sahasında 'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçta ellerinden geleni yapmalarına rağmen mağlup olduklarını dile getiren Kayode "Çok zor bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık" dedi.

"Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor diyen Nijeryalı futbolcu "Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamak adına çalışmamız lazım. Ligi'nde de daha önce Maccabi'ye gol attım. Bu maçta da konsantrasyonum yüksekti. Önümüzdeki maçlarda daha çok odaklanmak, daha çok gol atmak istiyorum. Hatalardan ders çıkarmazsak, başarılı olamayız." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv | MAÇ SONUCU

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