02 Ekim 2020, Cuma

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Sivasspor UEFA'dan 10 milyon euro kazanacak

Sivasspor'a dev piyango! UEFA...
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

, Aytemiz Alanya ve son olarak 'ın 'nden elenmesiyle; direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Demir Grup , yayın gelirinin tek başına sahibi olacak.İşte o rakam ve detaylar...

gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon euro'luk geliri kasasına koyacak. 2020-21 sezonunda ülkemizi 'nde temsil edecek tek takım olan de en az 30 milyon euro kazanacak. Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon euro kazanmıştı.

4.'LÜK İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜ
'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, son haftalarda düşüş yaşadı ve sezonu 4. sırada bitirebildi. 'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle lig 3.'süne geçen Devler Ligi ön eleme biletini yitiren Sivas buna rağmen üç takımın elenmesiyle yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma şansı buldu.

Fayçal Fajr resmen Sivasspor'da

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