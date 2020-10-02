Sivasspor UEFA'dan 10 milyon euro kazanacak
Beşiktaş, Aytemiz Alanya ve son olarak Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle; direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, yayın gelirinin tek başına sahibi olacak.İşte o rakam ve detaylar...
Sivasspor gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon euro'luk geliri kasasına koyacak. 2020-21 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir de en az 30 milyon euro kazanacak. Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon euro kazanmıştı.
4.'LÜK İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜ
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, son haftalarda düşüş yaşadı ve sezonu 4. sırada bitirebildi. Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle lig 3.'süne geçen Devler Ligi ön eleme biletini yitiren Sivas buna rağmen üç takımın elenmesiyle Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma şansı buldu.
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