02 Ekim 2020, Cuma

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: Biz bu gruptan çıkacağız

Çalımbay'dan kura yorumu! Grubumuz...
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

Sivasspor,   I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör , rakipleri değerlendirdi ve bu grupta her takımla rahatlıkla oynayabileceklerini ifade etti.

Çalımbay, "Bizim grup, iyi gözüküyor. İnşallah, buradan çıkacağız. Yine de kolay grup değil. Villarreal'i zaten saymıyorum ama Qarabağ ve Maccabi güçlü takımlar. Biz de kadromuzu 'ne göre kurduk. Biz bu gruptan çıkacağız." dedi.

Geçmiş tecrübelerini değerlendiren Çalımbay, "Ben Denizlispor'dayken çok zor bir grup düştük. , vardı. Porto vardı. Eledik. Takımımızı bu gruptan çıkaracağız ve üst tura yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Biz bu gruptan çıkacağız

"ÜLKE PUANI BİZİ MOTİVE EDİYOR

Ülke puanı konusunda da konuşan deneyimli teknik adam, "Avrupa Ligi'nde tek takım olmak baskı yaratmıyor, hırs yaptırıyor. Ülke puanına katkı sağlayacak takım olmak bizi motive ediyor. Hem kendimiz için, hem ülke için oynayacağız. Benim tek düşüncem Avrupa'da başarılı olmak. Başka bir düşüncem olamaz." açıklamasını yaptı.

"RAHATLIKLA OYNARIZ"

, "Avrupa'da başka kadro kullanmayacağım. Ben Denizlispor'dayken Lyon deplasmanına takımın yarısını götürmeyelim demişlerdi, nasılsa eleneceğiz diye. Ben reddettim ve Lyon'u eledik. Alacağımız her galibiyet bize 'de çok büyük bir moral verecek. Biz bu işi yapacağız. Gruptaki maçların hepsi zor olacak. Farkındayız. Benim tek korkum sakatlıklar. Onun dışında hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu grupta hepsiyle rahatlıkla oynarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Sivasspor Avrupa Ligi'nde I grubunda! Temsilcimiz Villarreal Karabağ Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer alacak

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