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Sivasspor'da Gradel fırtınası!

Sivasspor'da Gradel fırtınası!
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Demir Grup , 'in 3. haftasında Pazar günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oldukça iyi performans sergileyen Gradel bu sezona damga vuracak gibi duruyor.

Demir Grup , 'in 3. haftasında Pazar günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı futbolcular kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla start aldı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.

Futbolcular son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yiğidoların bu sezon kadrosuna kattığı Gradel ise antrenman attığı birbirinden şık gollerle dikkat çekti.

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