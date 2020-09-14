Fayçal Fajr resmen Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Faycal Fajr'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fajr, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı.
Frejus-Saint-Raphael, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.
Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.
Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 14, 2020
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Kaynak: AA
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