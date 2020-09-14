14 Eylül 2020, Pazartesi

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Fayçal Fajr resmen Sivasspor'da

Sivasspor Fayçal Fajr'i transfer etti
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

ekiplerinden , ekiplerinden Getafe forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Faycal Fajr'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon ekiplerinden Getafe forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fajr, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı.

Frejus-Saint-Raphael, SM Caen, Elche, takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.

Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.

Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.



Kaynak: AA
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