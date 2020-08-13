13 Ağustos 2020, Perşembe

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Sivasspor Rıza Çalımbay'la anlaştı!

Sivasspor duyurdu! Rıza Çalımbay...
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Cemil Usta Sezonu'nu 4. olarak bitiren 'da 'ın sözleşmesi sona ermişti. Yiğidolar, deneyimli teknik adamla yola 'devam' kararı aldı.

Süper Lig'i geride bıraktığımız sezon 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Demir Grup 'da teknik direktör 'la ilgili karar verildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

Demir Grup Sivasspor'umuz teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.

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