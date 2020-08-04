04 Ağustos 2020, Salı

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Sivasspor Jorge Felix'i kadrosuna kattı!

Jorge Felix Sivasspor'da!
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

'i 4. sırada tamamlayan, gelecek sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan ilk transferini gerçekleştirdi. Sivasspor 'i kadrosuna kattı.

'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Demir Grup , transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor, en son Polonya'nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı oyuncu transferini bitirdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşım ile Jorge Felix transferi açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forma giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerimizde başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jorge Felix, forvet arkası olarak görev yapıyor.

22 Ağustos 1991'de İspanya'nın başkenti Madrid'te dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı. Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu forması giyen Felix son olarak Piast Gliwice forması terletti. 28 yaşındaki sporcumuz geçtiğimiz sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti. Jorge Felix'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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