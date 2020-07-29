Sivasspor Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 4. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalumbay'ın sözleşmesi bitmişti. Kırmızı-beyazlılar, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakarak 4. sırayı elde eden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yiğidolar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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