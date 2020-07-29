29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Sivasspor Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Sivasspor'dan Çalımbay kararı! Sözleşmesi bitmişti
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 4. sırada bitiren Demir Grup 'da teknik direktör Rıza Çalumbay'ın sözleşmesi bitmişti. Kırmızı-beyazlılar, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakarak 4. sırayı elde eden Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Demir Grup 'da flaş bir gelişme yaşandı. Yiğidolar, sözleşmesi sona eren teknik direktör ile yola devam kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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