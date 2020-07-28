Sivasspor'dan Orgill bombası

Sivasspor, ligden düşen Ankaragücü ile kontratı biten Orgill’le prensipte anlaştı. Antalya’yla da görüşen tecrübeli santrforun Sivas’ta karar kıldığı öğrenildi.

Süper Lig'de uzun süre şampiyonluk yarışını kovalayan, beklentilerin üzerinde bir sezon geçirip son dönemde yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligi 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Sivasspor, transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon takımın başarısında önemli bir pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve kiralık sözleşmesi sona eren Fatih Aksoy'la yolları ayrılan Yiğidolar, özellikle orta saha ve hücum hattında oluşan boşluğu doldurmak için kolları sıvadı. Hedefini yine üst sıralar olarak belirleyen kırmızı-beyazlıların, lige veda eden Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'i gündemine aldığı öğrenildi.

AVRUPALI SİVAS'I TERCİH ETTİ

Sivasspor kurmaylarının, ligden düşen başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren ve TFF 1. Lig'de forma giymek istemeyen 30 yaşındaki santrforla yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor'un da ilgisinin olduğu tecrübeli golcünün tercihini, Avrupa kupalarında yer almasından dolayı kırmızı-beyazlı ekipten yana kullandığı belirtildi. Orgill'le önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı kaydedildi. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde oynayan, Jamaika Milli Takım formasını 18 kez terleten Dever Orgill, 4 kez de fileleri havalandırdı.

A.Gücü'ne 2018-19 devre arası gelen Orgill, 14 maçta 6 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan Jamaikalı forvet, takımının küme düşmesine engel olamadı.

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