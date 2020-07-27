27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Rıza Çalımbay Sivasspor'da kalıyor

Rıza Çalımbay'dan 1 yıllık imza!
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Süper Lig 2019-2020 'nu 4. sırada tamamlayan 'da sözleşmesi sona eren ile 1 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, ile iyi bir ivme yakalayan Sivasspor'da Başkan , Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.

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