Rıza Çalımbay'dan 1 yıllık imza!

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Rıza Çalımbay ile iyi bir ivme yakalayan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Rıza Çalımbay önümüzdeki sezon da Kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak.

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