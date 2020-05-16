Rıza Çalımbay: Şu tarihte liglerin başlaması doğru değil

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da başlatılması kararlaştırılan liglerin pandemi bitmeden başlamasının doğru olmadığını belirtti.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, corona virüsü salgını devam ederken liglerin oynatılacak olmasının endişesini yaşadıklarını belirtti.

Corona virüsü nedeniyle oyuncuların hiç olmadığı kadar, 2 aya yakın süre dinlendiklerini anlatan Çalımbay, "Liglerin başlaması şu tarihte bana göre doğru değil. İyi bir zamanlama değil." dedi.

Çalımbay, liglerin riskin olmadığı bir zamanda oynanması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü biz ligleri oynamak istiyoruz, ligi başladığımız gibi bitirmek istiyoruz. En iddialı takımlardan biri biziz ama bizim için insan sağılığı çok daha önemli. Eğer risk varsa kesinlikle futbolun oynanmasından yana değilim, kesinlikle oynanmasın. Risk yoksa oynayalım." diye konuştu.

"Risk varsa tamamen lig bitsin"

Futbolun çok temaslı bir oyun olduğuna işaret eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Antrenmanlar da dahil futbolcuyu temassız bırakamazsınız. Biz şimdi antrenman yaptırıyoruz, sadece atlet gibi koşuyoruz. Onun dışında kolay kolay ikili mücadele, maç gibi bir şey yapamıyoruz. Onların verdiği tarihe göre 1 aydan az süre kalmış. Birincisi oyuncuların hazır olması mümkün değil, ikincisi oyuncu korkuyor. Psikolojik olarak korkuyor, gergin, ailesini düşünüyor, çocuğunu düşünüyor. Erzurumspor'daki arkadaşları gördük, eşleri ve çocukları ağlıyorlar. Böyle günleri bizlere yaşatmasınlar. Bu yüzden hiç acele etmesinler, biz oynayabileceğimiz kadar geç bir sürede oynayalım. Eylül olabilir, eylülden önce olabilir. 8 maçımızı da o zaman oynayabiliriz. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok. İnsanın sağlığı daha önemli, düşüncem risk varsa kesinlikle oynanmaması."

"Federasyonumuzdan anlayış bekliyoruz"

Çalımbay, TFF'nin corona virüsle ilgili kulüplere gönderdiği talimatlara da değinerek, bu kadar katı talimatlar varken riske girilmemesi gerektiğini belirtti.

Tüm takımlarda futbolcuların kafasının karışık olduğunu ve futbol oynayacak bir ortam bulunmadığını savunan Çalımbay, "Federasyonumuzdan birazcık anlayış bekliyoruz. Sağlık Bakanlığından, Bilim Kurulundan anlayış bekliyoruz. Risksiz bir zamanda bizi oynatsınlar, bunu yaparlarsa herkes rahatlıkla oynayabilir. Herkes ailesinin yanında kalır, dinlenir, kendine gelir, belirli bir süre sonra da çıkar futbolumuzu oynarız." değerlendirmesinde bulundu.

Corona virüsü döneminde sürekli Sivas'ta kaldığını ve yaklaşık 2 aydır ailesini görmediğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes gergin, herkes sıkıntılı, onun için liglerin oynanmaması gerekiyor. Erken zamanda oynanmaması gerekiyor. Maçlarımız vaka 1-2 taneyken iptal oldu. Şimdi vaka çok, maçları oynatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Önemli olan insan sağlığı"

Gidişat güzelken en riskli işlerden biri olan futbolun tekrar bu işin içine sokulmaması gerektiğini vurgulayan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acelesi ne, futbol her zaman oynanır. Eylül ayında alırsın paranı, parayı bulabilirsin ama bazı şeyleri bulman mümkün değil. Şu anda bizim yaşadığımız sıkıntıların haddi hesabı yok. Oyuncu arkadaşlarımızın yaşadığı gerginlik, sıkıntının haddi hesabı yok. Onları düşünmeleri ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Bunun da en güzeli en güzel ortamda ligin oynanması, kalan maçların oynanması. Bana göre önemli olan insan sağılığı."

Kırmızı-beyazlı ekipte oruç tutan futbolcuların akşam antrenmanı, diğer gruptakilerin ise sabah idmanı yaptığını anlatan Çalımbay, antrenmanlarda sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kurallarına azami özen gösterdiklerini ifade etti.

Ligin eylül ayında oynatılması gerektiğini aktaran Çalımbay, "Ligi bitirmek istiyoruz ama şu vakalar varken şöyle riskli günler varken bence oynatmamaları gerekiyor. Hatta bugünden itibaren ileride oynatılması için bir açıklama bekliyorum." dedi.

"Bize fikir soran yok"

Çalımbay, antrenmanların verimsiz geçtiğini ve istedikleri programları uygulayamadıklarını söyledi.

"Halka evden çıkmayın, maskesiz hiçbir yere çıkmayın, mesafeyi koruyun diyorsunuz futbolculara da saldırın diyorsunuz." ifadelerini kullanan Çalımbay, bunun çok büyük bir risk olduğuna dikkati çekti.

TFF'nin teknik direktörlerin fikirlerini de alması gerektiğini belirten Çalımbay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belki bizi bir araya getirip fikrimizi alsalar biz onları ikna edeceğiz. Güzel bir zamanda ligimizi oynayacağız ama bize ne fikir soran var ne bir şey soran var. Yani herkes kendisine göre yapıyor. Biz futbolun içinden gelmiş insanlarız, oyuncuları motife etmek de bizlere ait. Şimdi bir oyuncum antrenmana çıkmıyor, gelmiyor, korkusundan antrenmana gelmiyor. Ona ben gel diyemem. Oyuncularımdan birkaçı 'ben oynayamayacağım, kendimi kötü hissediyorum' dese oynama diyeceğim. Ligde en son oynadığımız Antalyaspor maçında kaldığımız otelin yüzde altmışı yabancı turist doluydu. Maçımız da zaten ligin son maçıydı. Maçımız gece bitti Sivas'a geleceğiz, uçak kalkmadı. Tekrar otele dönmek zorunda kaldık. Korka korka otele geldik, çoğu panik içinde yatmadı bile, sabah erkenden havaalanına geldik. Bütün zor şartlara rağmen uçak kalktı ve Sivas'a geldik. O endişe ile oynadığımız maçta da hiçbir şey yapamadık. 1-0 yenildik. Bizim tek gol atmadığımız maçtır o maç."

Bazı takımlarda futbolcuların ve kulüp çalışanlarının corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasından dolayı üzüntü yaşadıklarını dile getiren Çalımbay, "Biz futboldan da kaçmıyoruz, hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bu bizim işimiz, mesleğimiz ama karşıda da virüs var, hastalık var. Çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. İnsanlara evde otur derken, futbolcuları kaldırıp oynatmak antrenman yaptırmak bana göre doğru bir şey değil. Zamanı değil, zamanı gelince her şeyi yaparız." şeklinde konuştu.

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