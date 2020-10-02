02 Ekim 2020, Cuma

SİVASSPOR

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti | CANLI

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu | CANLI
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'ndeki tek temsilcimiz 'un kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

'nde kura heyecanı başladı. temsilcimiz Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Temsilcimiz Demir Grup , kura çekimine 4. torbadan katıldı.

KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR... OLUŞAN GRUPLAR ŞÖYLE

A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo, Feyenoord, Wolfsberger

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec

.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'a dev piyango! UEFA... Sivasspor'a dev piyango! UEFA...
Sivas'ta puanlar paylaşıldı Sivas'ta puanlar paylaşıldı
Sivasspor'da Gradel fırtınası! Sivasspor'da Gradel fırtınası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör