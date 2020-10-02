UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor'un kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı başladı. Süper Lig temsilcimiz Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katıldı.
KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR... OLUŞAN GRUPLAR ŞÖYLE
A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo, Feyenoord, Wolfsberger
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec
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