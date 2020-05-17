17 Mayıs 2020, Pazar
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Eylülde başlasın
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, riskin olduğu ortamda kesinlikle oynamak istemediklerini yineledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, riskin olduğu ortamda kesinlikle oynamak istemediklerini yineledi. Tecrübeli hoca, "Oynayabileceğimiz kadar geç bir sürede oynayalım. Eylül olabilir, eylülden önce olabilir. 8 maçımızı da o zaman oynayabiliriz. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok" diye konuştu. Kendilerine danışılmadığını söyleyen Çalımbay, "Bize sorulsa ikna ederiz ama kimse sormuyor" yorumunu da yaptı.
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