Eylülde başlasın

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, riskin olduğu ortamda kesinlikle oynamak istemediklerini yineledi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, riskin olduğu ortamda kesinlikle oynamak istemediklerini yineledi. Tecrübeli hoca, "Oynayabileceğimiz kadar geç bir sürede oynayalım. Eylül olabilir, eylülden önce olabilir. 8 maçımızı da o zaman oynayabiliriz. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok" diye konuştu. Kendilerine danışılmadığını söyleyen Çalımbay, "Bize sorulsa ikna ederiz ama kimse sormuyor" yorumunu da yaptı.