12 Mayıs 2020, Salı

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Emre Kılınç'a sürpriz talip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Emre Kılınç'a sürpriz talip! F.Bahçe ve G.Saray...
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

ekiplerinden Demir Grup forması giyen ve ile 'ın transfer listesinde yer alan , Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. İspanyol ekibi Getafe'nin yıldız futbolucuya 4 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon adı sık sık ile anılan, bu sezon da ve 'ın transferinde karşı karşıya geldiği 'ın talipleri artıyor. formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki futbolcuya ekiplerinden Getafe'nin talip olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre İspanyol temsilcisinin, Emre'ye yıllık 450 bin Euro ücret ve 4 sene ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplam 1.4 milyon Euro'luk imza parası önerdiği belirtildi.

Öte yandan 10 milyon Euro üzeri bir sonraki satışta bonservis bedelinin yüzde 15'inin teklif edildiği kaydedildi.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 24 maça çıkan Emre Kılınç, 8 gol ve 6 asist kaydetti.

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