Emre Kılınç'a sürpriz talip! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Kılınç, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. İspanyol ekibi Getafe'nin yıldız futbolucuya 4 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon adı sık sık Beşiktaş ile anılan, bu sezon da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferinde karşı karşıya geldiği Emre Kılınç'ın talipleri artıyor. Sivasspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki futbolcuya La Liga ekiplerinden Getafe'nin talip olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre İspanyol temsilcisinin, Emre'ye yıllık 450 bin Euro ücret ve 4 sene ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplam 1.4 milyon Euro'luk imza parası önerdiği belirtildi.

Öte yandan 10 milyon Euro üzeri bir sonraki satışta bonservis bedelinin yüzde 15'inin teklif edildiği kaydedildi.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 24 maça çıkan Emre Kılınç, 8 gol ve 6 asist kaydetti.

DİĞER