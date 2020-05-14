14 Mayıs 2020, Perşembe

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Sivasspor'da Hakan Arslan ameliyat oldu

Sivasspor'da Hakan Arslan ameliyat oldu
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

ekiplerinden Demir Grup forması giyen , sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdi. Hastanede yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

, 'deki özel bir hastanede sağ diz menisküs operasyonu geçirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Hakan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.


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