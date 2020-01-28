28 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

Lider Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor

Lider Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

'de bu sezon sahasında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan lider Demir Grup , sahasında kaybetmiyor. Yiğidolar evinde 30 puanın 26'sını toplamayı başardı.

Ligin 19. haftasında iç sahada karşılaştığı 'la, uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

İç sahadaki 10 maçlık periyotta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Sivas ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 6 gol gördü.

Lige evinde 'ı 3-0 mağlup ederek başlayan , üçüncü hafta konuk ettiği FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada 'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada 'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan 'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 17. haftada da 'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sivas ekibi, 19. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ise iç sahada 7 maçlık galibiyet serisinin ardından beraberlik aldı.

Claudemir Demir Grup Sivasspor'da

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı (2-1) yaşamıştı.

Topladığı 41 puanla 'de lider olan kırmızı-beyazlılar, iç sahada da en çok puan toplayan takım durumunda.

İÇ SAHADA 7 MAÇ KALDI

Demir Grup Sivasspor ligin kalan bölümünde evinde 7 karşılaşmaya çıkacak.

Kırmızı-beyazlılar iç sahada sırasıyla , Aytemiz Alanyaspor, , Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, BTCTurk ve 'yle karşılaşacak.

YASİN ÖZTEKİN GOLLE BULUŞTU

Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu , Sivasspor formasıyla ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı attı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Paul Papp'ın yerine oyuna dahil edilen Yasin, maçın 90+3'üncü dakikasında rakip fileleri havalandırarak hem kırmızı-beyazlı formayla ilk golüne imza attı hem de rakibi karşısında 1-0 geride olan takımını beraberliğe taşıdı.

Lider puanı uzatmalarda kurtardı haberin devamı
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