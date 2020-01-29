29 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Yiğidolar evinde kral

Yiğidolar evinde kral
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Süper Lig lideri DG , evinde yenilgi yüzü görmüyor. ile son dakikalarda berabere kalan Yiğidolar, bu sezon iç sahada çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Süper Lig lideri DG , evinde yenilgi yüzü görmüyor. ile son dakikalarda berabere kalan Yiğidolar, bu sezon iç sahada çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, evinde en son geçen sezon 29. haftada Beşiktaş'a mağlup olmuştu.
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