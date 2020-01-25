25 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Claudemir Demir Grup Sivasspor'da

Claudemir Demir Grup Sivasspor'da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

, Brezilyalı futbolcu Claudemir Domingues de Souza'yı etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ön libero Claudemir ile kulüp başkanı 'ın da yer aldığı törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Claudemir daha önce Sao Carlos, , Kopenhag, , El-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.

Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, ara döneminde daha önce 'i renklerine bağlamıştı.


Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması
Yiğido’da iki transfer yolda Yiğido’da iki transfer yolda
Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör