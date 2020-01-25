Claudemir Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Yeni transferlerimiz de bugün yarın gelecekler, onlar da katıldığı zaman daha alternatifli bir kadromuz olacak" dedi.